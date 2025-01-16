لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص الخميس 16 يناير 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 163.86 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 166.82 جنيه، بتراجع 4.38 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

إعلان

إعلان