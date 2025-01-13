"قمة المليار متابع".. ساويرس يكشف سر منافسته لمن هم في عمر الثلاثين

كتبت- آية محمد:

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، السر وراء قدرته على مجاراة من هم في الثلاثين من عمرهم، رغم اقتراب عمره من السبعين، وقال ساويرس في جلسة حوارية مع رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش بعنوان "كيف تصبح أنت العلامة التجارية؟" ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025: إنه يأخذ قيلولة مقدسة، ويفعل ما يريد.

وعلق ساويرس على الفيديو المتداول له أثناء تشجيعه بحماس في إحدى الحفلات: في كثير من الأحيان أقول لنفسي إنني اقتربت من السبعين من العمر، ولا يفترض بي أن أشجع بهذه الطريقة، وأنني أنسى أحيانا ولا أدرك سني، وأقفز من السرير وأقول لنفسي: "أنت لم تعد في الثلاثين من عمرك".

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وعندما سأله أنس بوخش: أنت استخدمت عبارة لا يفترض بي... إذًا ماذا يفترض بنا أن نفعل؟"، أجاب ساويرس: "لدي قميص مكتوبا عليه: أفعل ما أريد".

وأضاف ساويرس، أنه شخص ناجح جدا في عمله، وأن الناس تعتبره شخصا اجتماعيا لأنه عندما يسير في الشارع من الممكن أن يوقفه أي شخص ويتكلم معه وأضاف أنه يلتقط الصور مع أي شخص.

وكشف ساويرس أنه يأخذ قيلولة مقدسة ولا يجعل أي أحد يوقظه أثناء تلك القيلولة. وحكى قائلا: كان يعمل معي مساعدا، وكان معي طوال حياتي وكنت أخبره أنه إذا اتصل بي الرئيس مبارك ألا يوقظني. وهو ما فعله بالفعل، عندما اتصل بي مبارك بالفعل، وعندما عاتبته قال "أنت اللي قلت لي".

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"قمة المليار متابع" هي أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، وينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير في دبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتهدف القمة للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كونها تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائز في ختام فعاليات القمة اليوم الاثنين، حيث سيحصل على جائزة تعد الأكبر والأغلى في العالم بقيمة مليون دولار، وتلك الجائزة موجهة لصناع المحتوى الهادف.