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أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:23 ص السبت 07 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

تباين متوسط أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض


كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 165.82 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 176.07 جنيه، بزيادة 7.89 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
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