خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والذهب

كتبت _ أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يواصل ارتفاعه خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي تراجع الجمبري اليوم الخميس في سوق العبور

تراجع أسعار الطماطم وارتفاع الكوسة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الزيت والعدس اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات