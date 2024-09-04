تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3842 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3878 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3393 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2909 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27146 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.