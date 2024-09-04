سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات، وهبط 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2247 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2889 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3370 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3851 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2483 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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