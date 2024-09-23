المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.05% عند مستوى 31022 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.10% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.79%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 195.30 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 178.39 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 16.91 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.33% ؜عند مستوى 31038 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الأحد.