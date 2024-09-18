قبل قرار الفيدرالي الأمريكي.. قفزة جديدة في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يقفز بنحو 15 جنيها خلال منتصف التعاملات لتصبح إجمالي الزيادة 25 جنيها بحلول التعاملات المسائية.

ويأتي ذلك مع ترقب الأسواق العالمية والبنوك المركزية قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بأول خفض لسعر الفائدة على الدولار ليعكس اتجاه الصعودي خلال آخر عامين ونصف، وهو ما يعزز من مكاسب الذهب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2317 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2979 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2577 دولار للأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية ليوم الأربعاء، بنسبة 0.30%، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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