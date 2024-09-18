حقق مبيعات بـ 1.6 مليار دولار..7 معلومات عن جهاز البيجر

كتب- علاء حجاج:

شهدت لبنان، أمس الثلاثاء عمليات تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" بسبب هجمات سيبرانية اسرئيلية بحسب تقارير صحفية، ما تسبب في إصابة أكثر من 2500 شخصا.

وبحسب شبكة ويكيبيديا فإن جهاز المنادي أو pager هو جهاز إلكتروني صغير يسهل حمله ويستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال بالجهاز.

وبحسب تقرير لشركة الأبحاث cognitive فقد بلغت مبيعات أجهزة البيجر عالمياً نحو 1.6 مليار دولار في عام 2023، على أن ينمو سنوياً بمقدار 5.9% حتى عام 2030.

وتبلغ حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مبيعات البيجر نحو 64 مليون دولار خلال عام 2023، فيما تستحوذ أسواق أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر من المبيعات بـ 528 مليون دولار، ثم السوق الأوروبي بمبيعات 496 مليون دولار و 432 مليون دولار لمنطقة آسيا و 80 مليون دولار لأسواق أمريكا الجنوبية.

ما هو جهاز البيجر الذي أسُتخدم في عملية التفجير؟

1- البيجر هو جهاز لاسلكي صغير .

2- كان يُستخدم بشكل شائع قبل انتشار الهواتف المحمولة لإرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة أو تنبيهات.

3- يعتمد عمل "البيجر" على إرسال إشارات عبر الشبكات اللاسلكية.

4- تُستخدم أجهزة البيجر للتواصل السريع في الحالات الطارئة أو في مواقف لا يستطيع فيها الأفراد الرد مباشرة على المكالمات

5- الجهاز كان يستخدم بشكل رئيسي في المستشفيات، والشركات، وبين رجال الأمن، وأحياناً قليلة بين الأفراد.

6- هناك نوعان من أجهزة البيجر، المستقبلة: والتي تستقبل الرسائل والإشارات ولا يمكنها الإرسال، ونوع آخر يمكنه الاستقبال والإرسال.

7- تراجع استخدامها بعد ظهور الهواتف الذكية، ولكن تستخدم في بعض الصناعات مثل الرعاية الصحية