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BBC

انخفاض أسعار الدواجن بشكل طفيف اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:47 ص الجمعة 13 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة ، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 98.15 جنيه، بتراجع 7 قروش، يحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 83.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.05 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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