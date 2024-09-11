تراجع أسعار الزيت والأرز وارتفاع اللحوم اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والزيت، والمكرونة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس فيما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.84 جنيه، بتراجع 63 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 52.1 جنيه، بتراجع 9.97 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.88 جنيه، بتراجع 2.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 77 جنيها، بتراجع 10.49 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.84 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.79 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 61.8 جنيه، بتراجع 4.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.22 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

لتر زيت الذرة: 93.13 جنيه، بتراجع 7.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.34 جنيه، بارتفاع 3.5جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.9 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.88 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.86 جنيه، بارتفاع 83 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.4 جنيه، بارتفاع 1.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.47 جنيه، بارتفاع 1.19 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.84 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 108.09 جنيه، بارتفاع 9.35 جنيه.