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انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

10:13 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): سجلت 170.47 جنيه، بتراجع 2.23 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: بلغت 171.13 جنيه، بتراجع 5.45 جنيه.

أسعار البيض انخفاض أسعار البيض كرتونة البيض
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