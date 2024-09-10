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80 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء بسوق العبور

10:44 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

أسعار السمك اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عن نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و 80 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 185 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيها و100 جنيه.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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