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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:35 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39888.69 جنيه، بتراجع 490.89 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41626.84 جنيه، بتراجع 34.73 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2662.33 جنيه، بتراجع 79.76 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز
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