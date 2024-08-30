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سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

10:46 ص الجمعة 30 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2293 جنيها للجرام.!

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2949 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3440 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3931 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2520 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.05% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: هنا

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
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