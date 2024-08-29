خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن والذهب يصعد بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والفول والأرز والبيض، بالأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات

ارتفاع البطاطس والبصل اليوم الخميس في سوق العبور

انخفاض اللحوم والدواجن والفول والأرز اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع البوري والكابوريا اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الحديد تصعد في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)