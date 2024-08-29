سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وصعد الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد تراجع بنحو 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2303 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2961 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3455 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2519 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.59%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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