15 جنيها لسعر الطماطم والبصل والكوسة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت - أمنية عاصم :

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 14 و22 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض بين 6 و 10 جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و 16 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 17 و 37 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 15 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 12 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 و10 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.