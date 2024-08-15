خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والأرز والدقيق والبيض والحديد، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

تراجع اللحوم والدواجن والأرز والدقيق اليوم الخميس (موقع رسمي)

أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس والكوسة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)