سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام قد تراجع 25 جنيها، مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2456 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.35%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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