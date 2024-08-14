انخفاض أسعار الزيت والفول واللحوم اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت _ أمنية عاصم :

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، وزيت الذرة ، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي وخلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر اللحوم والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.65 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 53.18 جنيه، بتراجع 69 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.49 جنيه، بزيادة 17 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 78.15 جنيه، بتراجع 4.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.52 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.23 جنيه، بزيادة 17 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 64.75 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.88 جنيه.

لتر زيت الذرة: 93.15 جنيه، بتراجع 1.58 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393 جنيه، بزيادة 2.91 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.19 جنيه، بزيادة 45 قرش.

كيلو الأرز السائب: 28.29 جنيه، بتراجع 21 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.56 جنيه، بتراجع 32 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 140.18 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 260.32 جنيه، بزيادة 4.91 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.47 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 93.18 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.







