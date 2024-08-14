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ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:30 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:


ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار البيض


كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 164.29 جنيه، بزيادة 2.48 جنيه.


كرتونة البيض البلدي: 163.45 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.





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