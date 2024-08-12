شعبة الذهب: المتغيرات العالمية وراء هبوط وارتفاع الأسعار بالسوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

قال هاني ميلاد، رئيس شُعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن أي متغيرات عالمية تؤثر على أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا وما حدث من تغيرات عالمية خلال الفترة السابقة كان له تأثير على السوق المحلي في أسعار الذهب بالارتفاع.

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج "الشهبندر"، أنه لا يتوقع ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب في ظل وجود متغيرات عالمية تؤثر على ذلك بشكل يومي ولحظي ولكن نسعى لقراءة المشهد بشكل واقعي مع الوضع في الاعتبار المؤثرات الخارجية التي تحدث وتنعكس على السوق المحلي صعودًا وهبوطًا في أسعار الذهب.

وأكّد ميلاد، على أهمية أخذ المعلومة التي تتعلق بقطاع الذهب من الشُعبة التي تمثل القطاع بشكل رسمي، حيث إن أي تصريحات في هذا القطاع دون الرجوع لمُمثل القطاع الرسمي" الشُعبة" يكون له انعكاس سلبي ويُحدث بلبلة بسوق الذهب.

وأشار ميلاد، إلى أن الشُعبة عندما تتحدث عن قطاعها تُراعي كافة الاعتبارات بحيث لا يكون الأمر عشوائيًا، ولذلك تهيب الشُعبة ببعض وسائل الإعلام تحري الدقة في تناول المعلومة التي تتعلق بقطاع الذهب ومن خلال الشُعبة التي تمثل القطاع بشكل رسمي.

وعن المبيعات في قطاع الذهب، قال رئيس الشُعبة، إنها شهدت بعض التغيرات، ففى بداية العام كان هناك نهج شرائي تحوطي وطلبات متزايدة، فالمستهلك كان يقوم بالشراء حفاظًا على مدخراته عبر الملاذ الآمن وهو الذهب، ثم حدث استقرار نسبى ومع استقرار الأسعار حدث هدوء نسبى فى الحركة الشرائية.

وأضاف ميلاد، أن الذهب ملاذ واستثمار وادخار آمن على المدى البعيد، وعبر السنين يزيد سعره ولا يوجد أى قلق منه، والتغيرات السعرية واردة حيث من الوارد حدوث ارتفاعات أو انخفاضات فى الفترة المقبلة.