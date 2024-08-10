خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار البيض والدواجن واللحوم والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والبيض، والفول، والزيت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وواصل الذهب ارتفاعه خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت

6 جنيهات زيادة في البيض البلدي اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم اليوم السبت (موقع رسمي)

68 جنيها لسعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت