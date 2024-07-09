إعلان

BBC

البورصة تطلق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني

03:06 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية في بيان عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة".

وجاء لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزاً للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار، حيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضاً الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وفق بيان من البورصة اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير – يناير 2024 حيث اعتمد في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق.

وذكر أن لك الخطوة جاءت حرصاً من إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال. وعملاً على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

البورصة المصرية البورصة تطلق منصة لتلقي المقترحات منصة حوار البورصة منظومة سوق المال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطقس (بيان بالدرجات)
* "أسعار وتضخم".. بيان حكومي مهم بعد أول اجتماع للتشكيل الجديد لمجلس الوزراء
* لماذا ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية 222% في 9 أشهر؟