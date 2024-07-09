البورصة تطلق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت البورصة المصرية في بيان عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة".

وجاء لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزاً للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار، حيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضاً الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وفق بيان من البورصة اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير – يناير 2024 حيث اعتمد في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق.

وذكر أن لك الخطوة جاءت حرصاً من إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال. وعملاً على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.