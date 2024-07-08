كيف تخطط حكومة مدبولي لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة؟

كتبت- شيرين صلاح:

تخطط حكومة مصطفى مدبولي الجديدة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجسيتات والتجارة، وذلك عن طريق تبنِّي العديد من الإجراءات، حسبما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن مدبولي في كلمته برنامج عمل حكومته الجديدة التي أطلق عليها "حكومة التحديات" للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

وأوضح مدبولي أن البرنامج يسعى لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، عن طريق تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

كما يتضمن برنامج الحكومة تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.

ووفق رئيس الوزراء، تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.