خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والذهب

كتب- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن ، بينما تراجعت أسعار الحديد، والأسمنت، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

كما عاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع اللحوم والدواجن وتراجع عباد الشمس (موقع رسمي)

ارتفاع المكرونة وتراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

10 جنيهات لكيلو الطماطم في سوق العبور اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات