بعد تثبيت الأمريكي الفائدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وثبت الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في خامس اجتماع له خلال 2024، يوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2193 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2820 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3290 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 3760 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بنسبة 0.87%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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