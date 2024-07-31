الرئيس التنفيذي لـ أكت فاينانشال: 35% من إجمالي المكتتبين على أسهم الشركة من المؤسسات

كتبت- أمنية عاصم:

قال باسم عزب الرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشيال للاستشارات، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن 35% من إجمالي المكتتبين على أسهم الشركة من المؤسسات، و25% خليجيين و40% أفراد ذوي الملاءة المالية.

وحقق الاكتتاب العام على أسهم شركة "أكت فاينانشال للاستشارات"عدد مرات تغطية الشريحة الأولى نحو 55 مرة بنسبة تخصيص 1.8% في حين بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الثانية المخصصة للاكتتاب الخاص ما يزيد على 20 مرة، وفق أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية خلال المؤتمر اليوم.

كما بلغ عدد المكتتبين في الاكتتاب العام ما يزيد على 19 ألف مكتتب في حين بلغ عدد المكتتبين في الاكتتاب الخاص 493 وتم التخصيص لعدد 203 منهم، حسبما ذكر الشيخ.

وجاءت تصريحات عزب ذلك خلال فاعليات احتفال الشركة بدء تداول أسهمها اليوم الأربعاء في البورصة المصرية.

وأوضح عزب، أن الشركة تستهدف استثمارات من 4 لـ 6 مليار جنيه داخل السوق المحلي.

وحسب عزب تسعى الشركة نحو الاستثمار في قطاعات متنوعة أهمها قطاع مواد البناء وقطاع اللوجستية وقطاع العقارات، مضيفاً أن استراتيجية الشركة تستهدف شراء حصص عينية تتراوح بين 5 لـ 32%.

وأشار عزب إلى أن الشركة تستهدف الشركات التى تحقق نمو سنوى يتراوح بين 40 لـ 70%، نظراً لضمان تحقيق عوائد استثمارية جيد خاصة في ظل الأحداث الاقتصادية التى تتوالى سواء المحلية أو العالمية لذلك يتم النظر بشكل مستقبلي للاستثمار قبل الاستحواذ واستبعاد الشركات التى تواجه ضيق مالية.

وأضاف عزب، أنه لا يوجد تخارجات حالياً من أى استثمار للشركة، نظراً لنجاح تلك الاستثمارات التى مازال مترقب لها الصعود في عوائدها خلال الفترة المقبلة.

وتأسست "أكت فاينانشال" في عام 2015 بمصر، وهي متخصصة في أشكال متنوعة من الاستثمارات في رأس المال، حيث تشارك استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالرافعة المالية.