مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.17% عند مستوى 29379 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 154.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 62.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 217.2 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.65% عند مستوى 29039 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.