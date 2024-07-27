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خريطة الأسعار اليوم: زيادة اللحوم والجبن والسكر والذهب يعود للارتفاع

06:01 م السبت 27 يوليو 2024

خريطة الأسعار

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كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم، والسكر ، والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت (موقع وسمي)

ارتفاع أسعار السكر واللحوم والجبن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

أسعار السلع أسعار اللحوم أسعار الدواجن أسعار الحديد أسعار البيض
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