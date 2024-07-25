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ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

11:07 ص الخميس 25 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. أسعار البيض كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 156.45 جنيه، بزيادة 1.44 جنيه. كرتونة البيض البلدي: 158.53 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض مجلس الوزراء
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