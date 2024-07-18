سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 30 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2200 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2829 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3300 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3771 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 26400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2472 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.56%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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