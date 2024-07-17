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ارتفاع جديد لسعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء

05:37 م الأربعاء 17 يوليه 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 15 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يرتفع 25 جنيها خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2220 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2854 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3330 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3806 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2468 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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