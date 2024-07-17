تراجع أسعار اللحوم والدواجن والعدس اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت : أمنية عاصم

تراجعت أسعار العدس المعبأ واللحوم والدواجن والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر المسلي الصناعي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:



أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 33.64 جنيه، بتراجع 14 قرش.



كيلو الفول المعبأ: 53.17 جنيه، بزيادة 22 قرش.



كيلو الدقيق المعبأ: 26.3 جنيه، بزيادة 9 قروش.



لتر زيت عباد الشمس: 82.23 جنيه، بتراجع 72 قرش.



كيلو السكر المعبأ: 36.19 جنيه، بزيادة 18 قرش.



كيلو المكرونة المعبأة: 31.56 جنيه، بزيادة 8 قروش.



كيلو العدس المعبأ: 63.04 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.7 جنيه، بتراجع 21 قرش.



لتر زيت الذرة: 95.74 جنيه، بتراجع 1.09 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 386.11 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.



كيلو الدواجن الطازجة: 101.60 جنيه، بتراجع 1.22 جنيه.



كيلو الأرز السائب: 27.77 جنيه، بتراجع 77 قرش.



كيلو الفول السائب: 41.97 جنيه، بزيادة 21 قرش.



كيلو الجبن الأبيض: 131.91 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 25.84 جنيه، بتراجع 72 قرش.



كيلو اللبن السائب: 29.18 جنيه، بزيادة 34 قرش.



كيلو المسلى الصناعي: 104.44 جنيه، بزيادة 3.2 جنيه.