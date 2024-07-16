زيادة في سعر البلطي والمكرونة السويسي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و 62 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و145 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و 430 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 170 جنيها، بتراجع 20 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 جنيهات و 340 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.





