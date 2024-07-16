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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:53 ص الثلاثاء 16 يوليو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40270.6 جنيه، بزيادة 246.58 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41838.11 جنيه، بزيادة 355.91 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2298.39 جنيه، بزيادة 39.68 جنيه.


أسعار الحديد حديد عز الأسمنت
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