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زيادة في سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:22 ص الثلاثاء 16 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 156.78 جنيه، بزيادة جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 161.6 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

مركز معلومات مجلس الوزراء مجلس الوزراء أسعار البيض
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