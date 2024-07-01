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سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

10:09 ص الإثنين 01 يوليو 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

زاد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات، وارتفع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2327 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بتراجع 0.21 دولار بنسبة 0.01% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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