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انخفاض أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:35 ص السبت 08 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البيض باختلاف نوعه خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار أسعار البيض في بعض مناطق الجمهورية

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 137.92 جنيه، بانخفاض 2.83 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 145.9 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

أسعار البيض مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية سعر كرتونة البيض
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