تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 5 يونيو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3526 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3561 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3116 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 26701 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24927 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.