خريطة الأسعار: تراجع الدواجن والبيض وارتفاع اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الزيت، والسكر، والبيض، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر كيلو اللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

تراجع أسعار الزيت والسكر وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

72 جنيها لكيلو السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض تتراجع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)