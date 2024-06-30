إعلان

BBC

خريطة الأسعار: تراجع الدواجن والبيض وارتفاع اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

02:50 م الأحد 30 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الزيت، والسكر، والبيض، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع سعر كيلو اللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

تراجع أسعار الزيت والسكر وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

72 جنيها لكيلو السمك البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض تتراجع اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار الزيت الدواجن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023

إعلان

إعلان

* مصادر بالكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات ولم تصلنا تعليمات للتقليص
* كبير الأثريين يعلق على أزمة عقد قران ابنة مفيدة شيحة في صحن جامع محمد علي
* القصة الكاملة لفيديو "خطف طفل طنطا".. لماذا أفرجت الشرطة عن المتهمة؟
* السيسي: أعلم حجم معاناة المواطنين ولا رجعة عن مسار تحقيق الحلم المصري