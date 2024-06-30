الإحصاء: 25% زيادة في إيرادات قناة السويس خلال عام 2022 / 2023

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال عام 2022 / 2023 بنسبة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، حسبما ذكرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات الجهاز أيضا تطور صادرات مصر والدعم خلال 10 سنوات ماضية.

جاء ذلك في إطار حرص مصر على زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين.

إيرادات قناة السويس

بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 59.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.

• 8.8 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2%.

الصادرات

سجلت قيمة الصادرات المصرية 325.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 27.5 مليار دولار عام 2014.

• 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

• 22.5 مليار دولار عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%.

• 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%.

• 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

• 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.

• 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

• 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

• 52.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.

• 42.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 19.3%.

الدعم

بلغت قيمة الدعم المقدم من الدولة 1.7 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 160.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 178.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 11.6%.

• 153.9 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 13.8%.

• 128.5 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة انخفاض قدرها 16.5%.

• 222.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 72.8%.

• 214.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

• 171.8 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 19.8%.

• 140.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.1%.

• 138.3 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 148.8 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.