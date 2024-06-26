خريطة الأسعار: ارتفاع الطماطم والذهب وتراجع البلطي اليوم الأربعاء في الأسواق

كتب- أحمد والي:

شهدت أسعار الطماطم، والبطاطس، والحديد، والجمبري ارتفاعاً في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع سعر السمك البلطي والمكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وسوق العبور، وعاد الذهب الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراجع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الزيت وتراجع الأرز واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)