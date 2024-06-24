التصديري للصناعات الغذائية يشارك بالجناح المصرى بمعرض Fancy Food Show بأمريكا

كتبت- شيرين صلاح:

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في معرض Summer Fancy Food Show بأمريكا الذي يستمر 3 أيام بمشاركة 45 شركة مصرية مصدرة للمنتجات الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

ووفق بيان من المجلس اليوم الاثنين، ارتفعت صادرات القطاع إلى السوق الأمريكي بنسبة 22% لتسجل 67 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقابل 54.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيان، يعد سوق أمريكيا من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بما يعادل 4% من إجمالي الصادرات.

وأشار المجلس إلي مشاركة 31 شركة تحت مظلة الجناح المصري، كما تشارك 14 شركة من أعضاء المجلس فى الجناح المنظم بالتنسيق بين المجلس التصديرى ومشروع TRADE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر افتتاح المعرض الوزير المفوض التجاري رباب الجويلى - مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، حيث قامت بزيارة كافة الشركات العارضة.

وأكدت رباب الجويلي على أن المنتجات المصرية تحظى بقبول كبير في هذا السوق الهام. وصاحبها في جولتها علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس، ودينا حسني عضو مجلس إدارة المجلس، وهبه سهيل مدير إدارة المعارض بالمجلس.

وكشف المجلس عن التنسيق مع جهاز التمثيل التجارى المصرى ومكتبه فى واشنطن للترويج لكافة الشركات المصرية المُشاركة ودعوة كبار الشركات الأمريكية المستوردة لزيارة الجناح المصرى والالتقاء بالشركات العارضة لبحث فرص التعاون المتاحة.

وكشفت هبة سهيل، مدير إدارة المعارض وخدمات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تتنوع المنتجات المعروضة لتشمل الخضروات والفاكهة ‎المجمدة والمكرونات، والحلويات والسناكس، والمعلبات والعصائر، صلصلة الطماطم والصوصات ومركزات الطماطم، منتجات الألبان والأجبان، العسل والمربات، زيوت الطعام، الزيتون وزيت الزيتون والمخللات وغيرها من منتجات تلقى قبول واسع بالسوق الأمريكي.

وأشارت إلي أن المجلس يقوم بتنظيم بعثات تجارية لمختلف الأسواق الدولية خاصةً التى لا يوجد بها معارض متخصصة حيث يتم تنظيمها بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصري وبالاستعانة بخبراء التسويق المتخصصين فى السوق المُستهدف لضمان الوصول للمستوردين الجادين بهدف زيادة الصادرات والإسهام في تحقيق رؤية الدولة المصرية للوصول بالصادرات للمستهدفات المطلوبة.