سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2090 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2687 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3135 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2322 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 33 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، بتراجع بنسبة 1.61 %، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب