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خريطة الأسعار اليوم : ارتفاع الذهب والحديد والسكر وانخفاض اللحوم

03:09 م الثلاثاء 11 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الحديد والأسمنت والجبن والسكر بينما تراجعت أسعار اللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما ارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار السكر والجبن وانخفاض اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار سعر الحديد أسعار الدواجن
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