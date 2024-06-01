إعلان

BBC

انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:55 ص السبت 01 يونيو 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 132.32 جنيه، بانخفاض 8.42 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 139.38 جنيه، بانخفاض 8.29 جنيه.

أسعار البيض سعر كرتونة البيض بوابة الأسعار المحلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قدم الآن.. شروط وسن التقديم للصف الأول الابتدائي 2025
- أسعار الكهرباء الجديدة نهاية يونيو.. 30 % زيادة على الفواتير و40% لهؤلاء
25 صورة من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو