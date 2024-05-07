ارتفاع البصل والطماطم بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 6 و 9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و14 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 20 و24 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 16 و26 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الجوافة بين 15 و35 جنيه، بزيادة 13 جنيه.