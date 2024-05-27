انخفاض الأرز والفول وارتفاع الجبن اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الأرز والفول والدقيق والزيت والمكرونة واللحوم والجبن بينما ارتفعت أسعار السكر والدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.96 جنيه، بتراجع 61 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 50.66 جنيه، بتراجع 3.52 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.34 جنيه، بتراجع 74 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.67 جنيه، بتراجع 11.84 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.23 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.96 جنيه، بتراجع 1.96 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64 جنيه، بتراجع 3.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.43 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

لتر زيت الذرة: 101.95 جنيه، بتراجع 14.83 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 374.67 جنيه، بتراجع 6.98 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.69 جنيه، بزيادة 4.49 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.37 جنيه، بزيادة 1.57 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.76 جنيه، بزيادة 2.36 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.19 جنيه، بزيادة 9.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 246.88 جنيه، بتراجع 6.16 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.57 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 102.26 جنيه، بتراجع 13.96 جنيه.